Мера Мелітополя планують призначити головою Запорізької ОВА – ЗМІ

Кабінет міністрів погодив призначення Івана Федорова головою Запорізької ОВА. Наразі ж він обіймає пост мера Мелітополя.﻿ Про це повідомили власні джерела, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Як розповіло джерело, Івана Федорова, міського голову Мелітополя уряд погодив на посаду голови Запорізької обласної військової адміністрації.

Додамо, що наразі керівником Запорізької обласної військової адміністрації є Юрій Малашко.

Хто такий Іван Федоров

Іван Федоров - український політик, громадський діяч, Мелітопольський міський голова.

Він народився і сім'ї лікарів у м. Мелітополь. Закінчив Таврійський агротехнологічний університет (магістр з економіки підприємства); Київський політехнічний інститут (бакалавр з менеджменту; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України.

З 2010 по 2013 рік був директором ПП "Центр комп'ютерної томографії". Також у 2010 році був обраний до Мелітопольської міської ради від "Партії Регіонів".

З 2014 по 2019 - заступник Мелітопольського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

У 2015 році Федоров був обраний до Запорізької обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка".

Працював з серпня по жовтень 2019 року директором Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Після чого з листопада 2019 по листопад 2020 був першим заступником голови Запорізької обласної держадміністрації.

З грудня 2020 обраний міським головою Мелітополя.

Зазначимо, що в 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ РФ, місто Мелітополь було окуповано з перших днів. В березні 2022 року окупанти викрали Івана Федорова за відмову співпрацювати із загарбниками. Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити Федорова. Після шести днів полону його було обміняно на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.

Після звільнення з полону Іван Федоров був нагороджений орденом "За мужність" третього ступеня.