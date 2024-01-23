ДСНС: У Києві вилучили бойову частину ракети РФ, яка не вибухнула
Піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу у Святошинському районі столиці, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що рятувальники знайшли бойову частину ракети Х-101, що не розірвалася. Її було безпечно вилучено.
За іншою адресою сапери вилучили уламки ракети, що не становили жодної загрози.
Що передувало:
Ранкова ракетна атака росіян по Україні 23 січня наробила лиха у п’яти районах столиці та в області: у Києві пошкоджені квартири та автомобілі, 22 людини постраждали, одна з них перебуває в реанімації.