ДСНС: У Києві вилучили бойову частину ракети РФ, яка не вибухнула

Піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС ліквідовують наслідки обстрілу у Святошинському районі столиці, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що рятувальники знайшли бойову частину ракети Х-101, що не розірвалася. Її було безпечно вилучено.

За іншою адресою сапери вилучили уламки ракети, що не становили жодної загрози.

Що передувало:

Ранкова ракетна атака росіян по Україні 23 січня наробила лиха у п’яти районах столиці та в області: у Києві пошкоджені квартири та автомобілі, 22 людини постраждали, одна з них перебуває в реанімації.