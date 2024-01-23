Трамп наростив відрив від Гейлі напередодні праймериз у Нью-Гемпширі

З вибуттям Рона ДеСантіса з праймериз Республіканської партії Дональд Трамп збільшив свою перевагу над Нікі Гейлі в Нью-Гемпширі, де голосування заплановане на 23 січня. Про це свідчить останнє опитування, проведене Саффолкським університетом, NBC10 Boston і Boston Globe, повідомляє Європейська правда.

Підтримка Трампа зросла на 3 відсоткові пункти в останньому опитуванні перед праймериз у штаті у вівторок, що дає йому перевагу в 60% проти 38% у Хейлі.

Опитування проводили з 21 по 22 січня, похибка становить 4,4%.

У неділю губернатор Флориди Рон ДеСантіс оголосив, що призупиняє свою республіканську президентську кампанію, завершуючи боротьбу за Білий дім безпосередньо перед праймериз у Нью-Гемпширі. ДеСантіс заявив про свою підтримку Трампа.

Невдалий результат Нікі Гейлі у Нью-Гемпширі може приглушити ентузіазм її донорів та розчистити шлях Трампу до номінації від республіканців.

Раніше Гейлі публічно поставила під сумнів здатність Трампа знову стати президентом.

Перед цим вона заявляла, що не зацікавлена стати віцепрезиденткою в команді Трампа, якщо він виграє номінацію.

За даними ЗМІ, Трамп намагається домогтися зняття конкурентів зі змагання за президентську номінацію від Республіканської партії, аби не відволікатись на праймериз протягом кампанії.