Ракетний удар РФ по Харкову: кількість загиблих зросла до 7 (Оновлено)

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Харкову зросла до семи людей, повідомляє Українська правда.

Офіс генпрокурора повідомив, що у лікарні померли двоє поранених.

За інформацією ОГП, спершу кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросла до пʼяти людей, 46 – поранених.

Пізніше в прокуратурі повідомили, що рятувальники також дістали тіло загиблої 21-річної дівчини з-під завалів зруйнованого ракетним ударом під'їзду. Таким чином, кількість загиблих зросла до 7.