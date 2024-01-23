Данілов: Нерішучість партнерів може завадити Україні здобути перемогу

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначає, що нерішучість міжнародних партнерів може завадити Україні здобути перемогу у війні з російським агресором, тож закликає їх проявити сміливість, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Данілов у Facebook.

"Дефіцит сміливості і рішучості – головний ризик, який на сьогодні існує й може завадити Україні досягнути поставлених цілей – знищити путінський режим шляхом його повної та безумовної поразки у розвʼязаній ним злочинній війні.

І відваги бракує не українцям.

У цій війні переможе той, хто не буде боятися ані уявних "безмежних" російських ресурсів, ані мобілізації додаткових "мільйонів" солдат слухняного російського стада, ані головної путінської страшилки – ядерної зброї. Нерішучість і напівміри, які можуть проявити світові демократії, – наші головні ризики. Поранити, але не вбити. Саме на це і розраховує путінське кубло.

Згадаємо виснажливі й тривалі (коли час на вагу золота) дискусії про те, чи потрібні Україні в умовах повномасштабної конвенційної війни військові літаки, можливо, наступ можна здійснити без танків, а оборону без снарядів...

Тому Україна й українці перші, хто подає приклад сміливості та твердості, – стояти на наших позиціях і вимагати виконання справедливих вимог. І в цьому ми готові йти настільки далеко, наскільки це необхідно.

Протистояння непорушностей – основний зміст цього етапу війни".