Російська блогерка отримала підозру за заклики до геноциду українців

Служба безпеки заочно повідомила про підозру російській блогерці Ельвіні Боровковій, яка закликала до геноциду українців, повідомляє Українська правда.

За даними СБУ, дівчина входить до пулу пропагандистів Володимира Путіна, які агітують за масові вбивства громадян України та повне знищення цивільної інфраструктури.

"Зловмисниця вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли росіяни застосували по місту зенітно-ракетні комплекси С-300. Наступного дня після події Боровкова закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб "добити тих, хто вижив".

Крім того, пропагандистка записала та оприлюднила власне звернення до командування російських військ, в якому пропонувала зруйнувати Україну "під нуль".

СБУ повідомляє, що деструктивні відео блогерки відразу "підхоплювали" топові кремлівські телеканали для створення постановочних сюжетів про війну в Україні.

Повідомляється, що експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисниці проти нашої держави.

Їй заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду). Блогерка перебуває в РФ.