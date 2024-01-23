Кабмін передає 9,6 млрд грн на закупівлю зброї та техніки для ЗСУ

Уряд направить Силам оборони України 9.6 млрд грн, отриманих від військового ПДФО, а інше піде на ВПК та виробництво безпілотників, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він нагадав, що кошти податку на доходи фізичних осіб, які платят військовослужбовці, спрямовані до спеціального фонду державного бюджету.

"Таким чином, на цей рік ми отримали додатковий ресурс — плюс 51 млрд грн на розвиток оборонно-промислового комплексу та понад 43 млрд гривень — на виробництво дронів" , — сказав Шмигаль.

Крім того, 10% від військового ПДФО буде направлено напряму військовим частинам.