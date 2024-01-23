Садовий: У Львові повністю відновили подачу тепла, гарячої води – на 30%

На львівському житловому масиві Сихів, де мешкає близько 100 тисяч осіб, повністю відновили теплопостачання, а гарячої води — частково, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"На Сихові відновили подачу тепла. Подачу гарячої води відновлено на 30%… Є підозра на зовнішнє втручання в систему роботи підприємства, наразі ця інформація перевіряється" , — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 23 січня житловий масив Сихів у Львові залишився без гарячої води та опалення внаслідок хакерської атаки на комунальне підприємство "Львівтеплоенерго".