Апеляційний суд залишив Мазепу під вартою, але зменшив розмір застави

Київський апеляційний суд 23 січня розглянув скаргу на ухвалу Печерського районного суду, згідно з якою бізнесмена Ігоря Мазепу взяли під варту з можливістю внесення майже 350 млн грн застави. Підприємця залишили під вартою, втім, розмір застави зменшився, повідомляє Hromadske.

Про це повідомив кореспондент hromadske із зали суду.

Суд задовольнив скаргу адвокатів Мазепи частково. Бізнесмена залишили під вартою до 27 лютого 2024 року, водночас зменшили заставу до 21 млн грн.

Прокурор та адвокати подали апеляційні скарги. Перший просив збільшити розмір застави до 700 млн грн, а захист — скасувати ухвалу Печерського суду.

На засіданні захисники Мазепи знову заявили про необґрунтованість підозри, а також про те, що справу має розслідувати не Держбюро розслідувань, оскільки на співробітників Держгеокадастру не розповсюджується статус працівника правоохоронного органу.

Також адвокати стверджували про упередженість суду першої інстанції. Мовляв, свідченням є і прийнята ухвала, яка є «переписаною підозрою». Просили її скасувати як незаконну.

На запитання суддів про те, чим обґрунтований розмір застави, про який просить обвинувачення, прокурор відповів, що враховані ризики та майновий стан підозрюваного.

Водночас здатність сплатити заставу забезпечують 150 обʼєктів нерухомого майна, низка дорогих активів та автомобілі Мазепи, додала сторона обвинувачення.

Також адвокати казали про заяви від 10 людей, які хотіли взяти бізнесмена на поруки. Серед них — народний депутат Андрій Герус.

Нагадаємо, із 19 січня бізнесмен Ігор Мазепа перебуває у Лукʼянівському слідчому ізоляторі. Його адвокат Тарас Пошиванюк у коментарі hromadske розповідав, що Мазепа перебуває у прийнятних умовах, «наскільки це можливо в умовах Лук'янівського СІЗО».

Бізнесмену призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення майже 350 млн грн застави. Також у СІЗО відправили його брата Юрія. Ще двох підозрюваних суд відправив під варту, встановивши розмір застави у 45 млн та 20 млн грн.

Про справу Мазепи

Увечері 18 січня у ЗМІ з’явилася інформація про затримання бізнесмена Ігоря Мазепи на контрольно-пропускному пункті «Медика — Шегині» та обшуки в офісі його компанії, які проводили співробітники Державного бюро розслідувань.

Інвестиційна компанія Concorde Capital підтвердила, що її засновника Ігоря Мазепу затримали 18 січня на українсько-польському кордоні, коли він прямував на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. Кажуть, кримінальне провадження стосується котеджних містечок, зведених ще у 2013 році. Проте наполягають, що обшуки проводяться без ухвали суду.

Компанія повʼязала дії ДБР «з позицією Ігоря Мазепи щодо тиску силовиків на бізнес» і звинуватила правоохоронців, що ті провели обшук машини та затримання Мазепи без ухвалення суду.

Наступного дня ДБР відзвітувало, що затримало бізнесмена, його брата та ще двох фігурантів за справою про схему протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. У ДБР стверджують, що організатори оборудки намагалися захопити 300 га вартістю понад 1 млрд гривень.