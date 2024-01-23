ЗМІ: Парламент Туреччини розпочав розгляд заявки Швеції на вступ до НАТО

Парламент Туреччини сьогодні, 23 січня, розпочав розгляд протоколу про приєднання Швеції до НАТО, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє NTV Haber.

"Для ухвалення протоколу необхідна абсолютна більшість голосів депутатів, які беруть участь у Генеральній Асамблеї" , - йдеться в матеріалі.

На голосуванні, що відбулося 26 грудня в парламентському комітеті у закордонних справах, три партії проголосували "за" протокол, а дві інші партії проголосували "проти". Одна партія в голосуванні участі не брала.

"Очікується, що протокол буде винесено на голосування в найближчі хвилини" , - додало видання.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще 2022 року. Щоб Стокгольм став частиною Північноатлантичного союзу, його заявку мають ратифікувати всі країни-члени.

У відповідь на вимоги Анкари Стокгольм посилив антитерористичні закони. Наприкінці листопада у МЗС Швеції заявляли, що Туреччина схвалить заявку "найближчими тижнями".

Варто зазначити, що 1 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив упевненість, що Швеція стане частиною Альянсу до липня 2024 року.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив прем'єр-міністра Швеції відвідати його країну та провести переговори щодо вступу до альянсу НАТО.