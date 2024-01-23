Кабмін знову заборонив продавати пальне стандартів "Євро-3" та "Євро-4"

Кабмін відновив дію вимог щодо якості пального не нижче екологічного стандарту "Євро-5", повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, зокрема, в частині відновлення дії вимог щодо якості пального на рівні не нижче Євро-5", - заявив Мельничук.

Крім цього, відновлені вимоги директив ЄС щодо заборони продажу етилованого бензину та встановлення вимог на паливо, яке використовується у дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці (включно з суднами внутрішнього плавання), сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах і рекреаційних суднах.

Нагадаємо, у березні 2022 року Кабмін дозволив обіг палива екологічного стандарту "Євро-3" та "Євро-4". Передбачалось, що норма діятиме до припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

У Міненерго тоді заявляли, що це дасть змогу ввести в обіг бензини та дизельне паливо класів "Євро-3" та "Євро-4", а також спростити проходження митних процедур для постачання нафтопродуктів. А також - залучити додатковий ресурс палива для ЗСУ та інших військових формувань, сільгосптехніки та автотранспортних засобів.

"Станом на сьогодні налагоджені нові маршрути постачання нафтопродуктів, учасниками ринку укладено довгострокові контракти з європейськими виробниками та міжнародними трейдерами, ситуація на паливному ринку є стабільною.