Умєров назвав втрати РФ заради захоплення 1 квадратного км української землі

За приблизно два місяці російські загарбники в спробах просунутися в Україні втратили понад 54 тисячі солдатів. Кремль жертвує приблизно 400 своїми "вояками" в обмін на 1 квадратний кілометр української землі, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони Україна Рустем Умєров, повідомляє прес-служба відомства.

У ході виступу на сьогоднішньому 18-му засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", що відбувається у форматі онлайн 23 листопада, чиновник зазначив, що РФ відправила на смерть тисячі солдатів.

"Вони жертвують в середньому 400 солдатами в обмін на один квадратний кілометр землі. З моменту нашої останньої зустрічі (минуле засідання "Рамштайн" відбулося 22 листопада 2023 року - Ред.) Росія втратила понад 54 тисячі солдатів. Проте ворог має необмежений мобілізаційний ресурс", - розповів Умєров.

Також глава МОУ висловився щодо "стратегічних" результатів ворожих наступів, зокрема прокоментував ситуацію в Бахмуті та Мар'їнці

"Навряд чи можна вважати досягненням те, що величезна військова промисловість Росії, вся армія агресора цілий рік захоплювала руїни двох міст - Бахмута та Мар'їнки", - сказав він.

Разом з тим Умєров зауважив, що противник не припиняє наступальних дій по всій лінії фронту і по всій Україні.

"Противник використав вшестеро більше артилерійських снарядів, ніж українські сили. Незважаючи на свої ресурси та перевагу у виробництві зброї, Росія не наблизилася до своїх стратегічних цілей. Вся російська військова машина працює на повну силу, щоб атакувати маленькі українські села", - сказав міністр.

Глава Міноборони додав, що при цьому, навіть за шестиразової артилерійської перевазі росіяни не змогли досягти "хоча б якогось суттєвого результату".

"Уявіть, як би змінилася ситуація на полі бою, якби пропорції були 1 до 1. Тому для України вкрай важлива ваша постійна підтримка та збільшення пакетів військової допомоги", - заявив він.

Ситуація на фронті 23 січня

Раніше повідомлялося, що за даними Генерального штабу ЗСУ, в Україні на фронті впродовж минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки росіян біля селища Тернів у Донецькій області, а також штурм ворога на Херсонському напрямку.

Також нагадаємо, що втрати РФ у повномасштабній війні проти України станом на ранок 23 січня склали 960 окупантів, а загальна кількість втрат росармії сягнула майже 378 тисяч військовослужбовців.