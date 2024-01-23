У Генштабі уточнили кількість ракет, які летіли на Україну

У Генштабі ЗСУ уточнили, що вранці 23 січня Росія запустила по Україні 44 засоби повітряного нападу, українська ППО збила 22 ракети, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом доби ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети.

За уточненою інформацією, усього зафіксовано 44 засоби повітряного нападу противника: 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400, 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 ракет Х-22, 12 балістичних ракет "Іскандер-М", 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-31".

У результаті бойової роботи сили та засоби протиповітряної оборони знищили: 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет "Іскандер-М", 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Що передувало:

В ніч на 23 січня Росія завдала комбінованого ракетного удару по Україні. Повітряні сили вранці повідомили, що з 41 запущеного засобу повітряного ураження українська ППО знищила 21 ворожу ракету.