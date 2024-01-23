ЗМІ: Польща та країни Балтії пропонують ЄС заборонити імпорт російського СПГ

Польща та країни Балтії пропонують включити до нових санкції ЄС заборону на імпорт російського скрапленого газу та алюмінію, а також заходи щодо ускладнення обходу санкцій, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє RMF24.

Видання з посиланням на власні джерела зазначає, що крім заборони імпорту скрапленого газу та алюмінію з Росії, пропозиція Польщі та країн Балтії передбачає низку інших рішень, покликаних перешкоджати економічному та технологічному розвитку Москви.

Відповідно, нові санкції ЄС можуть включати заборона на наукове співробітництво та фінансування досліджень для РФ, подальші заходи для боротьби з обходом Москвою санкцій, посилення санкцій в авіаційному секторі та розширення списку заборонених безпілотних літальних апаратів.

Також Польща та країни Балтії виступають за секторальний санкційний тиск на Білорусь. Вони вважають, що це допоможе запобігти використанню Білорусі Росією для обходу санкцій ЄС.

Додається, що пропозиції будуть включені в переговори в рамках 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Натомість затвердження пакету заплановане на 24 лютого 2024 року.

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