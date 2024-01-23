Росіяни запустили ударні БпЛА за декількома напрямками

Увечері 23 січня росіяни запустили ударні БпЛА з півдня та з південного сходу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили Повітряні сили в Telegram.

О 19:45 повітряники повідомляли про кілька груп "Шахедів" на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Напрямок їхнього руху – північний.

Також рухалась чергова група "Шахедів" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини. Групи ворожих ударних дронів на Харківщині та Дніпропетровщині прямували у напрямку Полтавщини.

О 21:15 повідомили про рух БпЛА у напрямку Черкащини.