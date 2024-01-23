Вloomberg: Туреччина ратифікувала вступ Швеції до НАТО
Національна асамблея Туреччини ратифікувала вступ Швеції до НАТО, повідомляє Ділова столиця.
"За" проголосували 287 парламентарів, "проти" — 55, повiдомляє Вloomberg.
Документ направлено на підпис президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану. Далі закон передадуть до Державного департаменту США.
Таким чином, останньою країною, яка не ратифікувала членство Швеції в НАТО залишилася Угорщина.
Як повідомлялось, 25 жовтня 2023 року спікер парламенту Туреччини Нуман Куртулмуш підписав протокол про вступ Швеції до НАТО. Документ передано до комітету з закордонних справ. 26 грудня комітет схвалив заявку Швеції.