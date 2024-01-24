США завдали ударів по проіранських бойовиках в Іраку

Американські військові у вівторок завдали ударів по цілях в Іраку у відповідь на атаки, які підтримувані Іраном бойовики здійснюють проти американських сил в Іраку та Сирії, в тому числі в суботу в Іраку із застосуванням ракет, що було однією з "наймасштабніших" атак на американську базу, повідомляє Українська правда.

"За вказівкою президента Байдена, збройні сили США завдали необхідних і пропорційних ударів по трьох об'єктах, що використовуються підтримуваним Іраном угрупованням "Катаїб Хезболла" та іншими пов'язаними з Іраном угрупованнями в Іраку" , – заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Ці високоточні удари є прямою відповіддю на серію ескалаційних атак проти американського і коаліційного персоналу в Іраку і Сирії з боку спонсорованих Іраном бойовиків" , – додав він.

За даними Центрального командування США, удари "були націлені на штаб-квартиру "КХ", склади і місця підготовки запуску ракет, ракетних комплексів і БпЛА одностороннього ураження".

"Масштабна" атака на американські сили в суботу, яка викликала останні удари у відповідь на заході Іраку, була спрямована проти авіабази Аль-Асад. За даними Пентагону, в атаці було використано кілька балістичних ракет і реактивних снарядів. Це була більш масштабна атака, ніж ми бачили раніше" , – заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Більшість снарядів були перехоплені засобами протиповітряної оборони, але деякі з них пролетіли крізь неї, і "було завдано певних структурних пошкоджень некритичним об'єктам", сказала Сінгх.

Четверо військовослужбовців отримали черепно-мозкові травми, але вже повернулися до виконання службових обов'язків, а один іракський солдат був поранений, повідомив Пентагон на брифінгу у вівторок.

За даними Міністерства оборони США, з 17 жовтня в Іраку і Сирії стався щонайменше 151 напад на військовослужбовців. Американські військові кілька разів відповідали на них, спочатку завдаючи ударів по складах боєприпасів.

Раніше цього місяця в Багдаді США вбили лідера одного з угруповань, якого Пентагон звинуватив в організації безперервних атак.

CBS News зазначає, що ці атаки почалися невдовзі після того, як у жовтні розпочалася війна між ХАМАС та Ізраїлем. Хоча Пентагон продовжує стверджувати, що війна Ізраїлю обмежується Газою і не переросла в ширший конфлікт, атаки на американські сили в Іраку і Сирії, а також напади хуситів на комерційне судноплавство почалися приблизно в той же час і посилили напруженість у регіоні.

"Президент і я без вагань вживатимемо необхідних заходів для захисту їхніх і наших інтересів. Ми не прагнемо до ескалації конфлікту в регіоні" , – йдеться в заяві Остіна.

"Ми повністю готові вжити подальших заходів для захисту наших людей і наших об'єктів. Ми закликаємо ці угруповання та їхніх іранських спонсорів негайно припинити ці напади", – додав міністр.

Ці удари є третім комплексом військових операцій Пентагону всього за три дні в трьох різних країнах: в неділю – проти терористичного угрупування "Аль-Шабаб" в Сомалі, в понеділок – спільні з Великобританією удари проти хуситів в Ємені, а у вівторок – удар проти підтримуваних Іраном угрупувань в Іраку.