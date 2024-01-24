ISW: Війська РФ намагаються вийти з позиційної війни

За даними експертів Інституту вивчення війни (ISW), намагаються компенсувати удари українських дронів, щоб вийти з позиційної війни, повідомляє Українська правда.

Російські військові блогери стверджують, що війська РФ намагаються компенсувати українські удари з безпілотників і в тилу на рівні, необхідному для того, щоб вийти з позиційної війни.

Російський військовий блогер заявив 23 січня, що військам РФ потрібно з'ясувати, як вийти з позиційної війни, але що російські війська не можуть сконцентруватися в кількості, достатній для прориву українських ліній, оскільки українські війська завдають ударів по всіх скупченнях сил, більших за батальйон.

Він стверджував, що українські війська завдають ударів по скупченнях російських сил навіть у ближньому тилу.

Також військовий блогер повідомив, що українські сили націлюються на невеликі російські групи з однієї-двох піхотних рот і 10 бронемашин за допомогою безпілотників, не дозволяючи російським військам навіть досягти українських передових оборонних рубежів.

Росіянин поскаржився, що єдиним рішенням російських військ досі була атака 10-20 зігнаних піхотинців з бронетехнікою, яка підтримувала їх на "екстремальній" відстані позаду піхоти.

Пов'язаний з Кремлем військовий блогер відповів, погоджуючись з першим блогером, стверджуючи, що український технологічний прогрес ускладнив російським військам концентрацію кількох дивізій в окремому географічному районі без того, щоб українські війська не виявили концентрацію цих сил.

Військовий блогер підкреслив, що російським військам необхідно як отримати непряму вогневу перевагу над українськими військами, так і модернізувати російське командування і управління, щоб вийти з позиційної війни. Він підкреслив, що російські війська на передовій повинні мати можливість швидкого зв'язку, щоб мінімізувати час між виявленням та ураженням цілі, і що ця зміна відбудеться лише за умови суттєвих змін у процесах С2.

Характеристики і проблеми позиційної війни, визначені російськими блогерами в ході нещодавніх дискусій, перетинаються з багатьма системними проблемами російської армії, на які блогери скаржаться вже тривалий час.

Як зазначають аналітики, наразі немає жодних ознак того, що російське військове командування суттєво покращило будь-яку з цих виявлених проблем на оперативному рівні, необхідному для прориву позиційного фронту в одній чи кількох із зон театру воєнних дій.

Однак нещодавно російські війська довели свою здатність досягати незначних тактичних успіхів під час інтенсивних наступальних дій, навіть попри ці системні проблеми, зокрема, під Куп'янськом Харківської області та Авдіївкою Донецької області.

Крім того, йдеться у звіті, зважаючи на серію ракетних ударів по Україні, ISW продовжує оцінювати, що Росія, ймовірно, намагається придбати більше балістичних ракет з-за кордону, в тому числі з Ірану та Північної Кореї, оскільки балістичні ракети за певних обставин можуть бути більш успішними для ураження українських цілей.

Ключові висновки ISW за 23 січня