Білий дім назвав ракетну атаку РФ спробою виснажити ППО України

У Білому домі прокоментували останні масовані ракетні удари російських військ по низці міст України. Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Європейська правда.

За його словами, масовані атаки є спробою РФ завдати українцям "більших страждань і спробувати зламати їхню волю".

Кірбі додав, що це також спроба виснажити українську протиповітряну оборону.

"Але те, що вони (росіяни – ред.) роблять, – це намагаються перевантажити українські системи протиповітряної оборони. А ці системи ППО досить ефективно збивають багато чого з цих ракет" , – додав представник адміністрації США.

У цьому контексті він наголосив на важливості схвалення Конгресом додаткового фінансування.

Зранку 23 січня під атакою російських ракет перебували Київ, Харків, Павлоград, Шостка та інші населені пункти України. Українська ППО знищила 21 ворожу ракету.