Північна Корея випустила ракети у напрямку Жовтого моря

Північна Корея вкотре випустила кілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря сьогодні вранці, 24 січня, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що запуск серії ракет армією КНДР відбувся близько 7 години ранку за місцевим часом.

"Зміцнюючи наш моніторинг та пильність, наші військові тісно координують свої дії зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї" , - йдеться у повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів.

У відомстві також зазначають, що сьогоднішній запуск крилатих ракет Північною Кореєю перший за останні кілька місяців. До цього пуски крилатих ракет у бік Жовтого моря фіксувалися у вересні 2023 року.