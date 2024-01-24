Кулеба: Ракети Taurus потрібні не для ударів по Москві

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба все ще сподівається, що Україна зможе переконати німецький уряд в передачі необхідних нашій державі далекобійних ракет Taurus.﻿ Про це Кулеба сказав в інтерв’ю Bild, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Як стверджує Кулеба, наразі тривають переговори з німецьким урядом.

"Все залежить від політичних обставин, фактичних потреб і вимог фронту" , - сказав глава МЗС України.

Водночас Кулеба повторив, що Україна не використовуватиме дані далекобійні ракети для атак на російську територію.

"Нам не потрібні Taurus для атаки на Москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери, щоб атакувати Москву чи будь-яку іншу частину території Росії" , - наголосив він.

Як підкреслив глава українського МЗС, нашій державі необхідні Taurus, щоб знищити російську військову інфраструктуру за лінією фронту на території України.

Taurus для України

Нагадаємо, що Україна ще з минулого року просить Німеччину передати ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Це необхідно для атак по об'єктах у тилу російських окупантів.

При цьому Німеччина відмовляється від такої передачі. Постачання не підтримує канцлер Олаф Шольц, оскільки боїться "можливих ударів по території РФ".

Нещодавно заклик про передачу ракет Taurus Україні винесли на розгляд Бундестагу. У німецькому парламенті не підтримали ініціативу.

Днями повідомлялося, що німецька компанія Taurus Systems GmbH готова швидко поповнити запаси далекобійних ракет Німеччини у разі постачання їх Україні.