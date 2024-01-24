У Пентагоні розраховують, що Україна отримає винищувачі F-16 вже цьогоріч

У Пентагоні розраховують, що цього року Україна отримає перші винищувачі F-16, а також відповідну інфраструктуру і запасні частини. Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер, повідомляє Європейська правда.

"Ми працюємо як коаліція над програмою F-16 і прагнемо забезпечити початкову операційну готовність України з її програмою F-16 у 2024 році" , – сказала вона.

За словами представниці Пентагону, ця програма охоплює підготовку пілотів, платформи, підготовку техніків, а також запасні частини та боєприпаси.

Нагадаємо, міністр оборони Канади Білл Блер під час 18-го засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня оголосив, що канадські інструктори долучаться до навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

Наприкінці грудня перша група українських пілотів пройшла базову підготовку у Королівських ВПС Великої Британії і вирушила на навчання з керування винищувачами F-16 у Данії.

У Румунії за сприяння Нідерландів у листопаді відкрили навчальний центр F-16, який зокрема прийматиме й українців.