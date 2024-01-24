Кулеба: Ситуація на фронті серйозніша, ніж була два роки тому

Ситуація на фронті в Україні залишається важкою, зокрема, через нестачу боєприпасів, а також систем ППО і ракет до них. Зараз вона, можливо, навіть серйозніша, ніж була майже два роки тому. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Ситуація дуже серйозна, можливо, навіть серйозніша, ніж вона була з моменту початку російського вторгнення майже два роки тому" , - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що масований ракетний удар вранці 23 січня є свідченням того, що Україні необхідно більше систем протиповітряної оборони та ракет до них.

"Хоча Україна значно збільшила своє виробництво і продовжуватиме це робити, ми, як і раніше, бачимо, що західна оборонна промисловість не здатна виробляти достатню кількість продукції" , - додав міністр.

За його словами, потреби України "не відповідають оборонним потребам" західних країн.