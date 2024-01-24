Ізраїлю в ООН: Росія вбиває українців іранськими безпілотниками

Росія співпрацює з Іраном, який визнаний спонсором тероризму. І саме іранськими дронами РФ вбиває мирних українців.﻿ Про це заявив постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан на засіданні Ради Безпеки, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Як усі ми знаємо, іранські дрони використовуються Росією для вбивства мирних громадян в Україні. Іранський терор досягне всіх нас, кожен із нас це знає. Навіть Росія, яка співпрацює з Іраном" , - сказав постпред Ізраїлю.

Варто зауважити, що дана заява Ердана стала реакцією на звинувачення глави МЗС РФ Сергія Лаврова в сторону Заходу, який, з його слів, "підштовхує своїми поставками зброї в Україну продовження війни з Росією".

На думку російського посадовця, для "встановлення справедливості" країни Заходу мають перестати допомагати Україні.

Варто зауважити, що представники урядів понад 40 країн засудили "лицемірство Росії" в Радбезі ООН.