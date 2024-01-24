Ціни на нафту дешевшають в очікуванні даних про запаси в США

Котирування нафти слабко знижуються на торгах у середу, трейдери чекають щотижневих даних про запаси енергоносіїв у США, повідомляє Enkorr.

На 7:20 за київським часом березневі ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,15 (0,19%), до $79,4 за барель. У вівторок Brent здешевшала на $0,51 (0,6%), до $79,55 за барель.

Березневі ф'ючерси на WTI на цей час дешевшали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на $0,14 (0,19%), до $74,23 за барель. За попередню сесію контракт здешевшав на $0,39 (0,5%), до $74,37 за барель.

Оцінки Американського інституту нафти (API), оприлюднені вночі з вівторка на середу, показали різке скорочення запасів нафти в Штатах минулого тижня – на 6,674 млн барелів. Міненерго США розкриє свої дані про запаси пізніше у середу.

Аналітики, опитані S&P Global Commodity Insights, у середньому очікують, що комерційні запаси нафти в Штатах минулого тижня зменшилися на 3 млн барелів, запаси бензину – зросли на 1 млн барелів, дистилятів – скоротилися на 81 тис. барелів.

Трейдери продовжують стежити за подіями на Близькому Сході, а також за ситуацією у Північній Дакоті, де видобуток нафти скоротився через морозну погоду, зазначає MarketWatch.