Іноземні інвестори зацікавлені в приватизації двох держбанків – Мінфін

Іноземні інвестори висловили зацікавленість в приватизації двох українських державних банків - "Укргазбанку" та "Сенс банку". Про це розповів заступник міністра фінасів Юрій Драганчук, повідомляє Економічна правда.

"Держава має стратегію зменшення банківського сектору, присутності та своєї участі (в ньому - ред). Але треба реально дивитись на речі. Ринок зараз такий, що ви самі розумієте, "ПриватБанк" - це той банк,в який готова вкладати гроші держава, і банк, який генерує мільярд доларів доходу державного бюджету" , - сказав чиновник.

Він зазначив, що поки держава не готова продати цей банк, але не виключив цього в майбутньому.

"У нас є зацікавленість іноземних інвесторів в двох державних банках. Це Укргазбанк і Сенс Банк і ми активно готуємо їх до продажу. Ці сигнали ми отримали наприкінці минулого року, починаючи з осені" , - розповів заступник міністра фінансів.

За словами Драганчука, незабаром Мінфін буде брати фінансових радників для цих банків.

Також паралельно з цим Мінфін зі Світовим банком напрацьовують зміни до законів про продаж цих банків, для того, щоб зробити це якомога прозоріше і продати справді серйозному потенційному інвестору.