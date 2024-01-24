Іноземні інвестори зацікавлені в приватизації двох держбанків – Мінфін
Іноземні інвестори висловили зацікавленість в приватизації двох українських державних банків - "Укргазбанку" та "Сенс банку". Про це розповів заступник міністра фінасів Юрій Драганчук, повідомляє Економічна правда.
"Держава має стратегію зменшення банківського сектору, присутності та своєї участі (в ньому - ред). Але треба реально дивитись на речі. Ринок зараз такий, що ви самі розумієте, "ПриватБанк" - це той банк,в який готова вкладати гроші держава, і банк, який генерує мільярд доларів доходу державного бюджету", - сказав чиновник.
Він зазначив, що поки держава не готова продати цей банк, але не виключив цього в майбутньому.
"У нас є зацікавленість іноземних інвесторів в двох державних банках. Це Укргазбанк і Сенс Банк і ми активно готуємо їх до продажу. Ці сигнали ми отримали наприкінці минулого року, починаючи з осені", - розповів заступник міністра фінансів.
За словами Драганчука, незабаром Мінфін буде брати фінансових радників для цих банків.
Також паралельно з цим Мінфін зі Світовим банком напрацьовують зміни до законів про продаж цих банків, для того, щоб зробити це якомога прозоріше і продати справді серйозному потенційному інвестору.
"Більше скажу, ці потенційні інвестори нас підганяють… Паралельно ці банки готуються всередині і я досить позитивно налаштований і хочеться в цьому році продати ці два банки. А той банк, який генерує найбільше доходів у цій державі, поки що неготовий до продажу", - резюмував Драганчук.