Шмигаль та Фіцо почали зустріч в Ужгороді

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль почав зустріч з очільником словацького уряду Робертом Фіцо. Про це український прем’єр написав у Telegram, повідомляє Європейська правда.

Зустріч Шмигаля і Фіцо проходить в Ужгороді.

Глава українського уряду зазначив, що на порядку денному — двосторонні відносини України та Словаччини та підтримка європейських ініціатив.

"Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог" , – додав Шмигаль.

Перед зустріччю зі Шмигалем Фіцо відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, словацький прем'єр казав, що Україні доведеться віддати частину своєї території Росії.