На уламку ракети, якою РФ атакувала Харків, знайшли північнокорейські надписи – ЗМІ

На балістичній ракеті, яку Росія запустила по Україні, було виявлено рукописну корейську літеру. Даний доказ виявлений на тлі підозр щодо передачі КНДР ракет країні-агресору для війни проти нашої держави.﻿ Про це повідомляє Yonhap, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Так, експерти британської організації Conflict Armament Research виявили на фрагменті однієї з балістичних ракет, яку Росія випустила по Україні, написаний від руки корейський ієрогліф.

"На барометрі, задокументованому в Україні 11 січня 2024 року, як частина уламків ракети, слідчі CAR помітили етикетку з рукописним корейським (хангул) літером "ㅈ" , - йдеться у звіті.

Цей надпис було виявлено під час дослідів залишків балістичної ракети, якою Росія 2 січня вдарила по Харкову.

Як зазначають у повідомленні, на інших компонентах ракети корейських ієрогліфів не було знайдено.

Втім, зважаючи на додаткові фрагменти, такі як чіткі приводи реактивної лопатки, візерунок болтів навколо запальника та повторюване маркування цифрою 112, експерти британської організації дійшли висновку, що це може бути північнокорейська ракета KN-23.

Передача зброї КНДР до Росії

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

За даними The Wall Street Journal, КНДР могла передати російській армії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

Пізніше з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Згодом у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Нещодавно у Білому домі заявили, що російські окупанти й надалі обстрілюють Україну балістичними ракетами з Північної Кореї. Але сама КНДР заперечує це.

Представники ГУР МО заявили, що Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками відомства, йдеться про приблизно мільйон артилерійських снарядів.

Днями за даними британського звіту стало відомо, що російські кораблі завантажуються в північнокорейському порту, про що свідчать дані супутникових знімків.