Шмигаль: Україна та Словаччина хочуть сформувати "новий прагматизм"

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряди України та Словаччини хочуть сформувати політику "нового прагматизму", повідомляє Європейська правда.

"Незважаючи на деякі розбіжності в поглядах, ми маємо намір розвивати політику "нового прагматизму" зі словацьким урядом, яка піде на користь обом державам" , – написав український прем’єр в Twitter (X).

Він переконаний, що його сьогоднішня зустріч з Робертом Фіцо "відкриє нову сторінку" у відносинах між Україною і Словаччиною.

Раніше в Ужгороді розпочалася зустріч Шмигаля і Фіцо. Глава українського уряду зазначив, що на порядку денному — двосторонні відносини України та Словаччини та підтримка європейських ініціатив.

Перед своїм візитом в Україну Фіцо відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, словацький прем'єр казав, що Україні доведеться віддати частину своєї території Росії.