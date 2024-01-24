Очільник МЗС Британії їде на Близький Схід для перемир'я в Газі

Міністр закордонних справ Великої Британії у середу, 24 січня, вирушає з візитом на Близький Схід, щоб вимагати негайної гуманітарної паузи в бойових діях в Газі, повідомляє Європейська правда.

Очікується, що Кемерон підніме "питання про важливість рішення на основі принципу двох держав".

Очільник британського МЗС планує відвідати Катар, Ізраїль, Західний берег річки Йордан і Туреччину.

Він наполягатиме на тому, що постійне припинення вогню не може бути досягнуте, доки ХАМАС не звільнить всіх заручників, не припинить ракетні обстріли Ізраїлю і не буде досягнута угода, яка дозволить Палестинській автономії повернутися в Газу.

Це вже другий візит Кемерона в регіон після повернення до британського уряду.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Євросоюзі розробили план з 10 пунктів для "надійного, всеосяжного вирішення" ізраїльсько-палестинського конфлікту.