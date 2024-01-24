Україна вранці прийняла від Польщі надлишок електроенергії – "Укренерго"

Українська енергосистема на запит польського оператора системи передачі PSE вранці 24 січня прийняла надлишок електроенергії загальним обсягом 1600 МВт-год.﻿ Про це заявили в НЕК "Укренерго", повідомляє Економічна правда.

Вітряна погода на території Польщі сприяла роботі електростанцій на ВДЕ, через що з 02:00 з 06:00, в години мінімального споживання, польська енергосистема мала надлишок електроенергії і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні.

"Сьогодні вранці на запит польського оператора PSE була активована аварійна допомога для енергосистеми Польщі загальним обсягом 1600 МВт-год. Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги" , - йдеться у повідомленні.

23 січня в Україні максимальне споживання електроенергії було майже на 1,2% більшим за добовий максимум 22 січня. На 9:00 24 січня споживання на 1,2% вище за показник у цей же час вівторка.

Наразі електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіциту не прогнозується.