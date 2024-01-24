Правоохоронці завершили розслідування справи екснардепа Микитася

НАБУ і САП вирішили оголосити про завершення слідства у зв'язку з тим, що Вищий антикорупційний суд не продовжив розслідування справи колишнього народного депутата Максима Микитася про заволодіння понад 307 млн грн Міністерства оборони﻿ Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє Ділова столиця.

"23 січня 2024 року прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата України VIIІ скликання, його помічника, а також директора підконтрольної компанії, трьох колишніх та чинних військовослужбовців старшого та вищого офіцерського складу, які підозрюються у заволодінні понад 312 млн грн коштів Міноборони" , — пишуть у відомстві.

Там заявили, що "це рішення було вимушеним" та прийнятим прокурором після відмови суду у продовженні строку досудового розслідування.

"Зокрема, у вказаному кримінальному провадженні, використано лише 3 місяці строків слідства з 12 встановлених КПК України для розслідування проваджень вказаної категорії.

Як наслідок, сторона обвинувачення не змогла провести усіх слідчих та процесуальних дій, які вважала за необхідне провести для доведення своєї позиції при розгляді справи судом по суті" , – пояснили у відомстві.

Нагадаємо, 25 жовтня 2023 року колишньому народному депутату та забудовнику Максиму Микитасю оголосили про підозру у заволодінні 307 мільйонів гривень Міністерства оборони при будівництві складів у 2018 році