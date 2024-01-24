США не бачать серйозного наступу РФ, але це може змінитися – Кірбі

США поки що не бачать серйозного наземного наступу армії Росії, але він може початися, коли земля стане твердішою. Про це на брифінгу заявив представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Ліга.net.

За його словами, масований удар росіян по Україні вранці 23 січня говорить про спроби "зламати волю та хребет" українців.

"Ми не бачимо великого руху на фронті. Жодна зі сторін не досягла великого прогресу, і ми не бачимо будь-якого серйозного підштовхування росіян до якогось наземного наступу. Але я не виключаю, що вони спробують це, коли ґрунт стане твердішим" , — сказав Кірбі.

Він зазначив, що також ворог намагається знищити українські системи протиповітряної оборони, але не досягає своїх цілей.