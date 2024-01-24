Словаччина не буде блокувати 50 млрд євро Україні від ЄС – Шмигаль
Словаччина не блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні від ЄС. До такої домовленості, окрім інших, дійшли голова Кабміну Денис Шмигаль та його словацький колега Роберт Фіцо за підсумками зустрічі в Ужгороді, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"Щойно завершили зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Дійшли згоди з низки питань і маємо конкретні домовленості", - розповів Шмигаль.
Основні домовленності
- Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу;
- уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу;
- співпраця у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів;
- повна підтримка євроінтеграційних прагнень України з боку Словаччини.
Крім того, за словами голови українського уряду, Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн.
"Вдячні словацькому народу, який допомагає Україні та українцям у ці непрості часи", - констатував Шмигаль.