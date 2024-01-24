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Словаччина не буде блокувати 50 млрд євро Україні від ЄС – Шмигаль

Словаччина не буде блокувати 50 млрд євро Україні від ЄС – Шмигаль
Фото: Рixabay

Словаччина не блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні від ЄС. До такої домовленості, окрім інших, дійшли голова Кабміну Денис Шмигаль та його словацький колега Роберт Фіцо за підсумками зустрічі в Ужгороді, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Щойно завершили зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Дійшли згоди з низки питань і маємо конкретні домовленості", - розповів Шмигаль.

Основні домовленності

  • Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу;
  • уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу;
  • співпраця у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів;
  • повна підтримка євроінтеграційних прагнень України з боку Словаччини.

Крім того, за словами голови українського уряду, Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн.

"Вдячні словацькому народу, який допомагає Україні та українцям у ці непрості часи", - констатував Шмигаль.

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