Прем'єри України та Словаччини підписали заяву про "довіру і повагу"

За підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо глава уряду України Денис Шмигаль підписав із ним спільну заяву, яка покликана посилити двосторонні відносини "на основі взаємної довіри та поваги", повідомляє Європейська правда.

Заява відзначає тверду та послідовну підтримку Словаччиною європейської інтеграції України.

Вона висловлює підтримку "формули миру" президента Володимира Зеленського і наголошує на важливості участі Словаччини у відновленні України та призначення віцепрем'єр-міністра з плану відновлення, стійкості та економіки знань Словацької Республіки.

Заява підтверджує важливість участі Словаччини у гуманітарному розмінуванні України та відзначає важливість спільних зусиль щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, підвищення транзитного потенціалу для експорту української сільськогосподарської продукції.

Прем’єри підкреслили важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі.

Вони також підтвердили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Після зустрічі з Фіцо в Ужгороді Шмигаль повідомив, що уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу та підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку ЄС.