У Дніпропетровській області збили дві ракети – ОВА

Українські військові збили у Дніпропетровській області дві російські ракети.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Оборонці з ПвК "Схід" знищили 2 ракети. Їх збили над Дніпровським районом. Уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі" , – йдеться в повідомленні.

Відомо, що отримав поранення 38-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелам. Пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також є пошкодження будівлі й техніки.