У Дніпропетровській області збили дві ракети – ОВА
Українські військові збили у Дніпропетровській області дві російські ракети.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Оборонці з ПвК "Схід" знищили 2 ракети. Їх збили над Дніпровським районом. Уламки впали на одне з підприємств у Дніпрі", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що отримав поранення 38-річний чоловік. У нього черепно-мозкова травма, контузія та перелам. Пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Також є пошкодження будівлі й техніки.