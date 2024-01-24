У Нідерландах заарештували 3 людей, підозрюваних в ухиленні від санкцій проти РФ

Влада Нідерландів заарештувала трьох осіб в рамках багатонаціонального розслідування міжнародної контрабандної мережі, що, як стверджується, працювала задля обходу загальноєвропейських санкцій проти Росії. Про це пише видання Politico, повідомляє Європейська правда.

У вівторок Служба фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів повідомила, що затримала трьох осіб з Дімена та Гааги, усі у віці близько п'ятдесяти років.

Арешти були проведені 9 січня. Рейди також відбулися в Естонії, Латвії, Німеччині та Канаді.

Двоє підозрюваних були адміністраторами зареєстрованої в Нідерландах компанії, створеної у 2017 році. Вона експортувала до Росії "технологічне і лабораторне обладнання" з потенційно військовою метою, йдеться в заяві агентства Євроюст, яке допомагало координувати розслідування.

ЄС наклав на Росію вже 12 пакетів санкцій після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році. Але обмеження критикують за те, що вони залишають занадто багато лазівок.