ЄС готує великий пакет допомоги Україні до річниці вторгнення – FT

Європейський Союз готує додаткові санкції проти Росії та фінансову підтримку для Києва напередодні других роковин повномасштабного вторгнення РФ, намагаючись відновити зменшення обсягів західної допомоги Україні. Про це пише Financial Times, повідомляє ЛігаБізнес.

За словами одного із дипломатів, який брав участь у переговорах, пакет допомоги передбачає гроші, зброю та нові санкції проти РФ.

За словами джерел видання, також йдеться про довгоочікувану угоду про виділення Києву 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років, частина з яких може бути виплачена щойно угода буде укладена. Ще передбачаються 5 мільярдів євро військової допомоги щороку і передання Україні прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.

Пакет також містить 13-й набір санкцій для компаній і фізичних осіб, пов’язаних з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Як зазначає Financial Times, нові санкції ЄС будуть зосереджені на додаванні більшої кількості фізичних і юридичних осіб до списку заморожених активів і заборони на поїздки. За словами людей, знайомих з обговореннями, навряд чи вони міститимуть заборону на імпорт російського алюмінію, як того вимагають Польща та країни Балтії.

"Інші елементи також можуть бути пом’якшені, щоб отримати підтримку, оскільки попередні спроби деяких держав націлитися на російський експорт ядерного палива та скрапленого природного газу до ЄС провалилися через відсутність консенсусу" , – йдеться в матеріалі.

Також тривають переговори щодо реформування так званого Європейського фонду миру, який фінансував постачання зброї для України, повідомили учасники переговорів. Переговори зосереджені, зокрема, на тому, щоб поступово відмовитися від компенсацій столицям за надіслане в Україну озброєння, замінивши їх на платежі за спільне виробництво зброї.