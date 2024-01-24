У Євросоюзі хочуть продовжити лібералізацію торгівлі з Україною

ЄС і надалі надаватиме Україні суттєву підтримку, і в цьому контексті Єврокомісія невдовзі представить пропозиції щодо продовження заходів лібералізації торгівлі аграрною продукцією з нашою країною. Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з питань сільського господарства й рибальства заявив Девід Кларінвал, віцепрем’єр Бельгії, яка головує в ЄС, повідомляє Укрінформ.

"Країни-члени знову продемонстрували солідарність з Україною. Європейська комісія невдовзі оголосить пропозицію продовжити заходи лібералізації для України. Країни-члени сподіваються отримати інформацію про таке продовження, і також бачення довгострокових торговельних відносин (з Україною – ред.)" , - сказав бельгійський урядовець, який відповідає і за сектор сільського господарства.

Він зауважив, що деякі країни ЄС висловили певні занепокоєння стосовно торговельної лібералізації з Україною. У цьому контексті, за словами Кларінвала, Бельгійське головування в ЄС дотримується сталої позиції та віддає перевагу загальноєвропейським рішенням.

"Ми не вважаємо, що країни-члени можуть або повинні розв’язувати цю проблему самотужки. Важливо, щоб ми зберегли єдиний ринок і продовжували стояти пліч-о-пліч з Україною. Євросоюз і надалі надаватиме Україні суттєву та важливу допомогу" , - наголосив бельгійський віцепрем’єр.

Він зазначив, що Бельгійське головування в ЄС буде тримати ці питання в центрі уваги протягом наступних шести місяців свого мандата. І водночас шукатиме рішення, які б могли задовольнити всі країни-члени з огляду на занепокоєння європейських фермерів,

Кларінвал повідомив також, що міністри, за участі представників Єврокомісії, провели перші дебати щодо майбутнього фермерської галузі та Спільної сільськогосподарської політики ЄС в цілому. Країни-члени, за його словами, хотіли б швидко розпочати такий стратегічний діалог стосовно майбутнього європейського сільського господарства.

Окрім того, Рада міністрів ЄС розглянула вже згадані регуляторні правила щодо автономних заходів торгівлі на запит польської делегації, а також питання запровадження санкцій проти імпорту сільськогосподарських продуктів з Росії, яке було порушено делегацією Латвії.

Як повідомлялося, торік за ініціативою Єврокомісії була створена Контактна група для вирішення проблемних питань експорту українського зерна. До її складу під головуванням виконавчого віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса входить Україна, а також представники Польщі, Угорщини, Болгарії, Румунії та Словаччини. До роботи групи можуть приєднуватися інші зацікавлені країни ЄС.