Польща передала бійцям ГУР медичний вертоліт для евакуації поранених

Українські військові отримали ще один гелікоптер Мі-2 АМ-1, який призначений для медичної евакуації. Його передав народ Польщі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"В авіапарку Головного управління розвідки Міністерства оборони України з’явився ще один гелікоптер Мі-2 АМ-1" , - сказано в повідомленні.

Даний гелікоптер призначений для медичної евакуації. Його було передано в рамках волонтерської ініціативи Zbroimy Ukrainę - благодійної кампанії, яку організували небайдужі громадяни Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Він обладнаний сучасним медустаткуванням, що дозволяє надавати допомогу евакуйованим з прифронтових територій прямо в повітрі. Та може транспортувати трьох легко- або одного важкопораненого.

"Висловлюємо вдячність усім громадянам Польщі, за чиї пожертви був придбаний важливий гелікоптер-медевак, а також організаторам благодійної ініціативи "Озброїмо Україну" журналісту Божинару Пайонку, юристці Христині Потапенко, керівниці "Фонду масових явищ" Надії Мороз-Ольшанській та усім амбасадорам, які підтримали проект" , - написали в ГУР.

"Рамштайн-18"

Раніше повідомлялося, що 23 січня відбулося засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", вже 18-те за рахунком.

Голова Пентагона Ллойд Остін закликав учасників зустрічі надати Силам оборони України "більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення".

Міністр оборони України Рустем Умєров на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" розповів, що потрібно ЗСУ для здійснення прориву.

Начальник Управління преси та інформації Міноборони України Іларіон Павлюк повідомив, що у рамках чергового засідання у форматі "Рамштайн" обговорювалися питання збільшення поставок Україні далекобійної зброї.