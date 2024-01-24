Генштаб зробив заяву на тлі інформації про падіння Іл-76 у РФ
Після появи інформації щодо падіння в Росії Іл-76 Генеральний штаб ЗСУ видав заяву, що "продовжить знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", повідомляє Українська правда.
Про це говорить офіційна заява Генштабу в Facebook.
Зранку 24 січня після інформації про падіння ІЛ-76, джерела УП у Генштабі повідомили, що саме ЗСУ відпрацювали по літаку.
"Він віз смерті жителям Харківщини - ракети до С-300", – сказав один зі співрозмовників УП.
Офіційного підтвердження цієї інформації не було.
Наразі в заяві Генерального штабу зазначається, що Збройні сили України вживають усіх заходів для захисту України та українців.
У ГШ нагадують, що неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку. Лише за останній тиждень противником нанесено 19 ракетних ударів по Харківщині.
Ворог застосував: 26 ЗКР С-300 та 3 БР "Іскандер-М".
Внаслідок чого загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина.
Поранено - 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі - одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків.
Військові запевняють, що задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації.
"Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода.
З урахуванням цього, Збройні сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку".
Передісторія:
- Вдень 24 січня у Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76.Джерела УП в Генштабі зазначили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
- Після падіння російського Іл-76 низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін; український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що з’ясовує ситуацію.
- В ГУР підтвердили лише, що на 24 січня планувався обмін полоненими і він наразі не відбувається.
- Російські пропагандисти поширили "список українських військовополонених", які нібито перебували на борту розбитого Іл-76, там є прізвище військового, якого вже обміняли раніше.