Генштаб зробив заяву на тлі інформації про падіння Іл-76 у РФ

Після появи інформації щодо падіння в Росії Іл-76 Генеральний штаб ЗСУ видав заяву, що "продовжить знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", повідомляє Українська правда.

Про це говорить офіційна заява Генштабу в Facebook.

Зранку 24 січня після інформації про падіння ІЛ-76, джерела УП у Генштабі повідомили, що саме ЗСУ відпрацювали по літаку.

"Він віз смерті жителям Харківщини - ракети до С-300", – сказав один зі співрозмовників УП.

Офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Наразі в заяві Генерального штабу зазначається, що Збройні сили України вживають усіх заходів для захисту України та українців.

У ГШ нагадують, що неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку. Лише за останній тиждень противником нанесено 19 ракетних ударів по Харківщині.

Ворог застосував: 26 ЗКР С-300 та 3 БР "Іскандер-М".

Внаслідок чого загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина.

Поранено - 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі - одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків.

Військові запевняють, що задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації.

"Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода.

З урахуванням цього, Збройні сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку".

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