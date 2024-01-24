Праві й популісти збільшать вплив у Європарламенті після виборів - дослідження

Дослідження Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), опубліковане 24 січня, прогнозує зростання представництва правих і популістських політичних груп у Європарламенті після виборів у червні цього року, повідомляє Європейська правда.

Для визначення ймовірних розкладів у новому скликанні Європарламенту аналітики ECFR зібрали дані про останні опитування в країнах ЄС і застосували статистичну модель на основі результатів попередніх виборів 2019 року.

Згідно з прогнозом, прийдешні вибори до Європарламенту ознаменуються "значним зсувом вправо в багатьох країнах".

Антиєвропейські популісти можуть вийти на перше місце в дев'яти країнах Євросоюзу (Австрії, Бельгії, Італії, Нідерландах Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії, Франції) і ще в стількох же – посісти друге-третє місця (Болгарії, Естонії, Іспанії, Латвії, Німеччині, Португалії, Румунії, Фінляндії, Швеції).

Суттєвий успіх прогнозують популістській ультраправій групі "Ідентичність і демократія", яка може отримати 98 місць у Європарламенті нового скликання в порівнянні з 40 зараз і стати третьою за величиною.

Більш центристські "Європейські консерватори та реформісти" також мають шанси збільшити представництво з 67 до 85 мандатів.

Попри ці прогнози, дослідження ECFR показує, що найбільші проєвропейські сили Європарламенту – Європейська народна партія (ЄНП), соціалісти й демократи (S&D) та Renew Europe – все ще можуть сформувати більшість у парламенті.

ЄНП, хоча й втратить кілька мандатів, залишиться найбільшою групою Європарламенту та зможе впливати на його порядок денний і призначення в ключових євроінституціях. Разом із правими й ультраправими група також матиме більшість.

Як висновують у ECFR, такі зміни в Європарламенті, імовірно, матиме значні наслідки для політики на європейському рівні, що вплине на зовнішньополітичний вибір ЄС, особливо в питаннях екології.

У Європарламенті раніше попередили, що Європейський Союз може стати некерованим, якщо ультраправі на виборах до Європейського парламенту в червні отримають такі ж результати, як і на листопадових виборах у Нідерландах, і як прогнозують соціологічні опитування.