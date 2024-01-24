Начальник Генштабу: Британці мають бути готові до війни з Росією

Начальник Генштабу Британії Патрік Сандерс заявив, що народ Великої Британії в разі потреби має бути готовим вести велику війну проти дедалі агресивнішої Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише The Guardian.

Сандерс висловив думку, що звичайні громадяни можуть бути залучені до підтримки Великої Британії у воєнному конфлікті. Проте, Міністерство оборони визначило, що немає намірів повертатися до практики призову в мирний час, яка була скасована ще у 1960 році.

Виступаючи на військовій конференції у Твікенхемі, Сандерс порівняв ситуацію в Британії з досвідом Швеції, що ввела форму національної служби перед приєднанням до НАТО. Він вважає, що такі заходи є необхідними, особливо у зв'язку із зростанням загрози.

Сандерс підкреслив, що уроки, які можна взяти з досвіду України, показують, що важливе значення має не лише наявність регулярних армій, але і готовність цивільного населення долучатися до оборони.

Варто зазначити, що між Сандерсом і Міністерством оборони Британії є конфлікт щодо фінансування та стратегії. Висловлюючи публічні обурення щодо виділення коштів, Сандерс наголошував, що це може послабити обороноздатність армії.

Guardian вказує, що конфлікт виник через різні підходи Сандерса та начальника штабу оборони Тоні Радакіна. Сандерс, який планує вийти на пенсію у липні, скаржився на скорочення та виступав проти передачі зброї Україні, вважаючи, що це може призвести до послаблення.

Міністерство оборони стверджує, що повернення до національної служби не розглядається, а британські збройні сили залишаються добровільними.