Росіяни завдали ракетного удару по Донецькій області, є загиблі та поранені

Російські війська 24 січня близько 16:00 накрили вогнем місто Гірник Донецької області, двоє людей загинули, ще 8 постраждалих, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Донецька обласна прокуратура.

"За попередніми даними, окупанти завдали удар по місту ракетою. Точний вид озброєння наразі встановлюється.

Засіб ураження поцілив по території приватного сектору, внаслідок чого загинули двоє жінок 66 та 84 років".

Постраждали, за даними прокуратури, 8 людей, серед яких 16-річний хлопець. Його госпіталізували до лікарні у вкрай важкому стані.

Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Пошкоджені будинки та автомобіль.