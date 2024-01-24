НАТО розпочало найбільші за 40 років військові навчання Steadfast Defender – 24

Північноатлантичний Альянс 24 січня оголосив про початок навчань Steadfast Defender – 24, які стануть найбільшими з 1988 року військовими навчаннями НАТО, повідомляє Європейська правда.

Початок Steadfast Defender – 24 поклав вихід десантного корабля Військово-морських США Gunston Hall з порту Норфолк, що у штаті Вірджинія, який пізніше вирушить через Атлантичний океан. Це перший тактичний маневр у межах навчань.

До кінця січня до навчань долучиться корабель канадського флоту Charlottetown, який вирушить з порту Галіфакс до Європи.

"Steadfast Defender – 24 стане наочною демонстрацією нашої єдності, сили і рішучості захищати один одного, наші цінності і міжнародний порядок, заснований на правилах", – прокоментував верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

Навчання Steadfast Defender – 24, які планувались кілька років, продемонструють здатність НАТО швидко розгортати сили з Північної Америки та інших частин Альянсу для посилення оборони Європи.

Вони покликані імітувати реакцію Альянсу на напад з боку країни на кшталт РФ і складатимуться із серії невеликих окремих навчань, які відбудуться в низці місць – від Північної Америки до східного флангу НАТО, поблизу російського кордону.

У навчаннях візьмуть участь близько 90 тисяч військовослужбовців, 50 військово-морських кораблів, 80 літаків і понад 1100 бойових машин. Вони стануть найбільшими навчаннями НАТО з 1988 року.