Повітряні сили повідомляють про "Шахеди": в Одесі чути вибухи (Оновлено)

Росіяни увечері 24 січня запустили ударні БпЛА з Чорного моря, є загроза для Одещини, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ, голова Одеської ОВА Олег Кіпер, кореспонденти "Суспільного".

За даними Повітряних сил, декілька БпЛА типу "Shahed" рухаються з Чорного моря в напрямку Одеси.

О 20:34 уточнили, що БпЛА в Татарбунарському районі (курс північний) та Біляївському районі (курс західний). Чергова група з Чорного моря в напрямку Одеси.

Голова ОВА закликав мешканців Одеси та Одеського району залишатися в укриттях.

Кореспонденти "Суспільного" повідомили, що у місті лунають вибухи. Пізніше зазначили, що у місті виникла пожежа внаслідок атаки РФ.

Доповнено: Сили оборони півдня України повідомили, що на Одещині працювала ППО.