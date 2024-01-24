Зеленський через падіння Іл-76 в РФ вніс зміни до планів - джерела

Президент України Володимир Зеленський до з'ясування обставин сьогоднішнього падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області вніс зміни у заплановані заходи, зокрема по регіональній поїздці, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють джерела в Офісі президента та обласних військових адміністраціях.

Глава держави скасував регіональну поїздку до центральних областей.

Крім того, Зеленський заборонив призначати на завтра, 25 січня, зустрічі для привітань зі своїм днем народження.

Падіння Іл-76 в Бєлгородській області

Нагадаємо, 24 січня стало відомо, що в Корочанському районі Бєлгородської області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. Джерела повідомляють, що судно перевозило ракети для ЗРК С-300.

При цьому в Росії стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збитті літака.

В Україні відреагували на заяви росіян, українців закликали не розповсюджувати фейки до офіційних заяв.

Пізніше з'явилася заява Генерального штабу на тлі інформації про падіння Іл-76 під Бєлгородом. У повідомленні йшлося про те, що ЗСУ і надалі будуть вживати заходів контролю за повітряним простором на Бєлгородсько-Харківському напрямку.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що запланований на сьогодні обмін військовополоненими не відбувся, хоча українська сторона свою частину домовленостей виконала. Також у розвідці зазначили, що безпеку українських захисників, згідно домовленостей, повинна була забезпечити російська сторона.