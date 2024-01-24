Уряд Литви заборонив військовим відвідувати Росію, Білорусь і Китай

Уряд Литви сьогодні, 24 січня, заборонив військовослужбовцям і статутним службовцям відвідувати Росію, Білорусь і Китай поза службою, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє LRT.

Як повідомили в Міністерстві оборони, список цих країн було складено за результатами оцінки ризиків і загроз національній безпеці.

"У стратегії національної безпеки зазначено, що Російська Федерація, Республіка Білорусь і Китайська Народна Республіка становлять загрози безпеці Литви та її громадянам, серед таких загроз - шпигунство проти Литви з боку розвідувальних служб і служб безпеки цих країн" , - йдеться в проєкті постанови.

За даними Міноборони, вищезгадані країни збирають інформацію про громадян Литви, які мають право доступу до секретної інформації, шукають їхні вразливі місця і прагнуть використати для вербування на своїй території або в третіх країнах.

Серед іншого, розвідки і служби безпеки Росії та Білорусі проводять допити і провокації литовських громадян, які в'їхали на їхню територію.

У яких випадках відвідувати вищевказані країни буде можна

Уряд також встановив випадки та процедури, які дозволяють відвідувати іноземні держави або території, занесені до списку, лише за наявності дозволу.

Він може бути виданий у разі надзвичайних обставин або смерті близьких родичів і подружжя, під час здійснення батьківських або опікунських прав та обов'язків, а також у питаннях майнових прав, які не можуть бути вирішені заочно.

Наприкінці минулого року Сейм ухвалив поправки до закону, що забороняє військовим і статутним службовцям виїжджати в недружні країни, і доручив уряду скласти список таких країн.

Ставлення Литви до Росії

Глава Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс заявив, що метою російського диктатора Володимира Путіна є не тільки поразка України, а й довгострокова конфронтація із Заходом.

У школах Литви скорочується кількість охочих вивчати російську мову як другу іноземну. В уряді сподіваються, що через 10 років такий вибір залишиться лише в кількох навчальних закладах.

Також Литва і Польща запланували проведення спільних військових навчань у Сувалкському коридорі. Розташування цієї зони дуже вразливе в разі теоретичної агресії Росії на східному фланзі НАТО.