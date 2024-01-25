У російському Туапсе пожежа поблизу НПЗ, повідомляли про безпілотник

У ніч на 25 січня пожежа почалася на території нафтобази в Туапсе, що у Краснодарському краї РФ, повідомляє Українська правда.

За попередніми даними, постраждалих немає, повідомили у оперативному штабі Краснодарського краю.

За даними ЄДДС Туапсинського району, сталося загоряння на території нафтобази, що розташована в місті Туапсе, зараз йде ліквідація горіння: "За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. На місці працюють оперативні та спеціальні служби для з'ясування всіх обставин події" .

Голова Туапсинского району Сергій Бойко повідомив про локалізацію спалаху.

Місцеві жителі повідомляють про проліт кількох БПЛА. Їх бачили до та після загоряння на нафтобазі.

Поряд проходить центральна траса у бік Сочі, де зараз оголошено план "Килим" (закрите небо).