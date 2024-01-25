У російському Туапсе пожежа поблизу НПЗ, повідомляли про безпілотник
У ніч на 25 січня пожежа почалася на території нафтобази в Туапсе, що у Краснодарському краї РФ, повідомляє Українська правда.
За попередніми даними, постраждалих немає, повідомили у оперативному штабі Краснодарського краю.
За даними ЄДДС Туапсинського району, сталося загоряння на території нафтобази, що розташована в місті Туапсе, зараз йде ліквідація горіння:
"За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. На місці працюють оперативні та спеціальні служби для з'ясування всіх обставин події".
Голова Туапсинского району Сергій Бойко повідомив про локалізацію спалаху.
Місцеві жителі повідомляють про проліт кількох БПЛА. Їх бачили до та після загоряння на нафтобазі.
Поряд проходить центральна траса у бік Сочі, де зараз оголошено план "Килим" (закрите небо).