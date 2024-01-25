У Північній Кореї заявили про випробування нової крилатої ракети

24 січня Ракетне управління КНДР провело перші випробування стратегічної крилатої ракети нового типу Pulhwasal-3-31, яка перебуває на стадії розроблення.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні Державного інформаційного агентства Північної Кореї KCNA, повідомляє Українська правда.

За повідомленням Північної Кореї, випробування не вплинуло на безпеку сусідніх країн і не має нічого спільного з регіональною ситуацією.

У протиракетному управлінні пояснили, що випробувальні стрільби є процесом постійного оновлення системи озброєння та регулярною й обов'язковою діяльністю управління та його афілійованих оборонних наукових інститутів.